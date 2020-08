I giocatori della Dea avrebbero barattato volentieri dieci giorni di ferie in meno con la prosecuzione del cammino in Champions. Soprattutto dopo aver visto che a passare alla Semifinale è stato il Lipsia, squadra molto simile all'Atalanta per organico giovane e bel gioco espresso.



ESAMI- Ma, anche se la sconfitta amara contro il Psg che ha ribaltato la gara negli ultimi 3' brucia ancora, i giocatori nerazzurri cercheranno di ricaricare le pile in vista della prossima stagione per i prossimi 16 giorni. Da oggi fino a domenica 30 agosto compresa infatti potranno andare in vacanza con la famiglia: come riporta L'Eco di Bergamo, solo il Papu Gomez e Remo Freuler a breve dovranno sottoporsi a degli esami per valutare, rispettivamente, il ​fastidio al bicipite femorale e il problema all'adduttore occorsi durante la gara col Psg.



SALTATO IL RITIRO- Il ritrovo per riprendere la preparazione ​è in programma lunedì 31 agosto, ma non nella sede del ritiro estivo di Clusone, bensì a Zingonia: quel giorno infatti mancheranno tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, che nell'Atalantasono parecchi.