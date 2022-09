Un altro appuntamento infrasettimanale al 'Centro Bortolotti' di Zingonia per i tifosi dell'Atalanta. Martedì 13 settembre (ore 16,00) ci sarà una partita a porte aperte contro il Villa Valle, formazione militante in Serie D. L'incontro, come accaduto in settimana contro l'ASD Sant'Angelo, sarà aperto al pubblico "fino ad esaurimento dei posti".