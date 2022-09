L'ex allenatore dell'Atalanta Stefano Colantuono, nuovo responsabile del settore giovanile della Salernitana svela un aneddoto al Mattino: "Un'esperienza nuova, stimolante, messa in piedi in pochi giorni ma con numeri importanti. Stringeremo i denti inizialmente per le strutture, ma vogliamo diventare la cantera del sud Italia. Il progetto è a medio-lunga scadenza, spero si prolunghi oltre il 2025".



MODELLO ATALANTA- "Con il presidente ho rapporti ottimi, non si sono mai interrotti. C'è stato solo un fraintendimento, ma Iervolino è sempre stato garbato e corretto, mi ha dato carta bianca. Il primo argomento che toccò, seppure fossimo ultimi, era il modello Atalanta. La parola chiave per lui è formazione, qui abbiamo contatti con centri in USA e Africa, acquisiamo appeal a livello giovanile anche se non mi piace la vetrina".