La designazione di Massimiliano Irrati della sezione di Firenze per il posticipo della 31a giornata non è passata inosservata a Zingonia, all'Atalanta che domani sarà affronterà la Roma per strapparle punti Champions.



Ha infatti riportato alla mente episodi dubbi di una gara persa 4-1 il 18 dicembre 2021, sempre sotto la guida di Irrati: dopo appena 40 secondi, Abraham firmò il vantaggio nell’azione dell’1-0 giallorosso con un fallo su Djimsiti non sanzionato. L’episodio chiave fu però quello del possibile 2-2, annullato a Palomino per un fuorigioco passivo del centrale argentino: il numero 6 nerazzurro era dietro a Cristante, l’ultimo a toccare la sfera. Poco prima ci furono proteste da parte atalantina per un mancato fallo su Zapata, cinturato in area di rigore anche al 75'.