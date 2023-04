Giorgio Scalvini è un uomo mercato. Il difensore italiano classe 2003 dell'Atalanta ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La corte di Inter, Juve, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Liverpool e una valutazione da 40 milioni di euro? Io all'Atalanta sto benissimo. Non ho mai ascoltato granché le voci di mercati, e comunque non mi hanno mai scosso più di tanto, dunque non vedo segnali preoccupanti. Magari arriverà un giorno che dovrò pensarci, ma può succedere solo se faccio bene nel presente".



"Gasperini ha detto che la mia personalità non si compra al mercato? La personalità fa parte del carattere. Quello che migliora è la confidenza con certe giocate, la responsabilità in certi momenti, certi comportamenti. Gasperini e Mancini mi hanno detto che sono molto giovane, ma che mi tratteranno come un calciatore di 30 anni".



"Quando Hojlund è tornato dopo aver fatto 5 gol in nazionale con la Danimarca gli ho detto di non montarsi la testa, ma Rasmus sa da solo cosa deve fare".