Doppio colpo all'orizzonte in casa Atalanta per il suo reparto esterni. Sulla sinistra continuano i contatti con il Bayer Leverkusen per Mitchell Bakker, quarto olandese del gruppo squadra dopo De Roon, Koopmeiners e Hateboer.



Prima di Bakker però l'Atalanta vuole concludere l'operazione per Emil Holm, il laterale di fascia destra dello Spezia per cui servono altri 3 milioni (10 in totale) rispetto alla prima offerta rigettata dai liguri (7 milioni).