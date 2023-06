Giovane e di talento. Due caratteristiche che rispiecchiano a pieno l'identikit dell'obiettivo di mercato classico dell'Atalanta. I nerazzurri negli ultimi anni hanno spesso saputo pescare bene dal mercato italiano e internazionale per rinnovarsi e rinforzarsi via via. Il prossimo tassello per Gian Piero Gasperini sarà molto probabilmente Isak Hien: il centrale classe '99 del Verona è pronto a dire sì alla Dea, nonostante l'interesse della Fiorentina e quello del Torino, che a gennaio era stato a un passo dall'acquistarlo...