Nonostante la media di ben 88 gol a campionato registrata negli ultimi tre anni, il miglior attacco della Serie A targato Atalanta cerca un altro rinforzo per migliorarsi ancora. Come riporta Tuttosport infatti, la Dea ripartirà dalle sue certezze -Muriel, Zapata, Malinovskyi e Miranchuk- ma potrebbe trovare qualcuno che le dia quella fuga in profondità che manca ai quattro nerazzurri.



I PROFILI GIUSTI- I nomi in pole position sono quelli di Jeremie Boga del Sassuolo e Calvin Stengs dell'Az Alkmaar- club già in trattativa con i bergamaschi per Koopmeiners-ma i costi sono ancora troppo alti: anche per il mancino olandese che gioca a destra, il cui contratto scade nel 2023, servono tra i 18 e i 20 milioni, comunque trattabili.