Tra le grandi rivelazioni dell'ultimo campionato c'è stato senza dubbio anche Cristian Romero.



Il difensore argentino di proprietà della Juventus ma in prestito all'Atalanta dalle pagine di Sport Week è tornato a parlare della sua prima esperienza nel nostro calcio: "Al Genoa dirò sempre grazie perché mi ha portato in Italia e mi ha dato fiducia, ma lì ho giocato per non retrocedere e ho cambiato sei allenatori in due anni: così diventa difficile crescere".



Romero ha poi aggiunto come il passaggio in nerazzurro sia stato viceversa determinante per la sua crescita professionale, grazie soprattutto all'apporto fornitogli da un altro ex rossoblù: "Gasperini, se lo ascolti e ti alleni bene, ti sta dietro passo dopo passo e ti fa migliorare sotto ogni aspetto. Prima di conoscere lui ero tatticamente un disastro, non capivo niente. Oggi mi sento più maturo".