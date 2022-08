Pomeriggio di lavoro per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia. I nerazzurri recuperano Merih Demiral e Davide Zappacosta, oggi a lavoro con il resto del gruppo per buona parte della seduta di allenamento. Ederson, invece, prosegue con il personale recupero. Domani la squadra orobica si ritroverà al mattino, in vista del posticipo di domenica sera contro il Milan (ore 20,45).