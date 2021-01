Il mercato in entrata l'Atalanta potrebbe averlo già chiuso ancora prima di iniziare: congià assicurato a dicembre, ora la Dea punta a recuperare giocatori in casa propria. La trattenuta in prestito difino a giugno non è riuscita, e l'entourage nerazzurro sembra aver già accartocciato la lista dei desideri. Il direttore generale Umberto Marino ha parlato solo del recupero dia centrocampo come futuri 'acquisti' della Dea e mister Gian Piero Gasperini, che non ha mai nascosto il suo amore per le rose corte, ha paventato l'idea diIn uscita invece c'è affollamento. Tra Johan Mojica, Cristiano Piccini e Fabio Depaoli, sono due i giocatori con la valigia già chiusa e impacchettata. Da quanto appreso infatti, Sam Lammersuna volta cresciuto e dopo aver accumulato minutaggio nelle gambe: la sua intenzione sarebbe quella diIn pole position c'è però la squadra di Ivan Juric che, come fa notare L'Eco di Bergamo, rappresenterebbe. In particolare, l'Atalanta, in cambio della cessione in prestito di Sam Lammers nel mercato di riparazione,Il difensore, che con la Dea ha accumulato solo 5 presenze spalmate in 168', sarebbe invece diretto al