L'Atalanta è pronta a salutare due suoi talenti. L'esterno di centrocampo Salvatore Elia e l'attaccante Alessandro Cortinovis sarebbero infatti molto vicini al Palermo, formazione neopromossa in Serie B, che crede in loro per sognare il salto nella massima serie. il trasferimento dei due giovani, cresciuti a Zingonia sin da quando erano molto piccoli, dovrebbe avvenire in entrambi i casi con la formula del prestito.