Sono tutti giocatori che hanno impressionato nell'anno solare 2020 e, se la maggior parte di loro veste la maglia della Juventus, ce ne sono però più di uno che trainano il Milan rivelazione e l'Atalanta da Champions. Il giocatore dell'anno in Serie A è Cristiano Ronaldo che, come evidenzia la pagina Instagram ufficiale SofaScore, ha collezionato un punteggio di 7.77.



GOMEZ E ILICIC- I due giocatori dell'Atalanta occupano il centrocampo avanzato del 'Team of the Year Serie A' accanto a Rodrigo de Paul (7.70) e Lorenzo Pellegrini (7.31) e sono: il capitano della Dea Alejandro Gomez (7.61) e il fantasista sloveno Josip Ilicic (7.58).