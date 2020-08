Luca Vido e Marco Varnier hanno contribuito, negli ultimi mesi, alla salvezza del Pisa in Serie B. E' per questo che i due calciatori - entrambi di proprietà dell'Atalanta - potrebbero restare in nerazzurro (quello pisano però) anche nella prossima stagione.



Una società con forti ambizioni che vuole puntare al sogno Serie A, e la prospettiva di giocare con continuità, oltre ai buoni rapporti con la dirigenza orobica: queste le carte che in Toscana vogliono giocarsi per trattenere le due pedine bergamasche anche nella prossima stagione.