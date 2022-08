Per dare un volto al dopo Gosens sulla fascia sinistra, l'Atalanta ha ristretto a due le pedine sotto la lente d'ingrandimento.



L'iniziato numero 1 è Borna Sosa: il club tedesco dello Stoccarda che detiene il cartellino dell'esterno sinistro chiede una ventina di milioni di euro. L'Atalanta non molla e per portare avanti la trattativa pensa anche a possibili cessioni.



Ma per la fascia sinistra c'è un altro nome accostato all'Atalanta, quello di Sergio Reguilón, spagnolo del Tottenham, anche se il Nottingham Forest è in pole position e anche la Lazio è alla finestra. Sembra tramontato invece Paulo Azzi, il terzino sinistro classe '94 del Modena: lo Spezia punta ormai a chiudere la trattativa.