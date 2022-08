Come riportato da Sky Sport, l'Atalanta è al lavoro per un doppio colpo sul mercato. Per l’attacco, la trattativa in corso è quella per Rasmus Hojlund, centravanti classe 2003 dello Sturm Graz. Per il colpo sull'esterno, piace molto Borna Sosa dello Stoccarda: i tedeschi chiedono 20 milioni, la Dea ne mette sul piatto 12-13.