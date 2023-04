Alla ripresa dei lavori dell'Atalanta a Zingonia, in vista del posticipo di lunedì sera contro la Roma, mister Gasperini ha dovuto fare a meno di cinque giocatori. Hateboer e Ruggeri hanno proseguito con le loro terapie, Vorlicky e Lookman con il lavoro individuale, mentre Pasalic si è allenato da solo ma sul campo.



In vista del big match da Champions, potrebbe tornare il trequartista croato Pasalic: sarà da valutare nei prossimi giorni. Nessuna speranza invece per Lookman, che alla fine non ha più effettuato ulteriori accertamenti: per la sua distrazione muscolare, una lesione piccola e circoscritta al bicipite femorale destro, cercherà di recuperare per il Torino, sabato 29 aprile.