Qualcuno lo vorrebbe come secondo di Musso, nella piazza bergamasca che ben conosce il suo talento, in attesa che si riprenda dall'operazione alla spalla. Ma Marco Carnesecchi di fare il vice non ne vuole sapere. Per questo, dopo il passo indietro della Lazio, si aprono due strade per il portiere azzurrino.



L'Atalanta lo girerà in prestito per un'altra stagione, ma sta a lui decidere la destinazione: la Cremonese lo riabbraccerebbe subito, dopo l'ottima annata valsa la Serie A, ma anche lo Spezia lo stuzzica. Il club ligure infatti prova a cautelarsi nel caso di addio ad Ivan Provedel e, oltre a Bartolomej Dragowski, starebbe monitorando anche Marco Carnesecchi.