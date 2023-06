L'Atalanta ha deciso: il prossimo anno affiderà la porta a Carnesecchi, in attesa di vederlo al ritorno dall'Europeo Under 21. Intanto cerca di piazzare Musso, che Gasperini ha messo da parte negli ultimi due mesi di campionato a favore di Sportiello, passato al Milan.



La Fiorentina ha già contattato i Percassi, ma ci sono due intoppi: il tecnico Italiano, che cerca un profilo abile nelle uscite e con i piedi, non è entusiasta al punto da spingere la dirigenza a offrire i 12 milioni richiesti dal club bergamasco che già così ne perderebbe 8 (avendone versati 20 all'Udinese due stati fa). L'Atalanta però, secondo ostacolo, non è aperta ad alcuna formula di prestito. Vuole monetizzare, per quanto possibile, anche fermandosi a 10 milioni: per questo si fa sempre più strada l'ipotesi Villarreal, che raccoglie i soldi da gennaio.