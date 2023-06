Nel giorno in cui muovono le cose per Musso (Fiorentina e Inter sono interessate a un prestito con diritto di riscatto) e nella settimana in cui si conclude l’affare Hien (ballano solo 2 milioni di euro tra domanda e offerta, si chiuderà probabilmente a 10 per il difensore classe 2001 a Bergamo), i Percassi chiudono la cassaforte, ma lasciano uno spiraglio.



CHI RESTA- A meno di offerte irrinunciabili, e significherebbe 90 milioni per due, Scalvini e Koopmeiners rimarranno a Bergamo un altro anno. Il piano è semplice: farli giocare in Europa League e vedere schizzare il loro prezzo alle stelle tra dodici mesi, anche al doppio del valore del loro cartellino attuale. Entrambi due giocatori giovani, 25 e addirittura 19 anni, duttili in diversi reparti, con una personalità e una mentalità vincenti. C’è chi dice che non se ne trovino in giro tanti, la verità è che non esiste nessuno con queste caratteristiche.



CHI PARTE- Tra i grandi, nel senso qualitativo del termine, Højlund rimane il sacrificabile. Le cifra in gioco sono troppo alte per toglierlo dal mercato: si va verso i 70 milioni e le pretendenti non mancano, United su tutte. Partiranno poi Okoli e Demiral, rispettivamente in pole Monza e Inter, forse anche Maehle e Zapata, monitorati da Juve e Fiorentina. Soppy e Zortea infine saluteranno in prestito: uno dei due può servire come chiave per sbloccare, con uno sconto, l’affare Hien.