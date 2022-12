Il difensore turco Merih Demiral, approdato all’Atalanta a titolo definitivo dalla Juventus per circa 20 milioni di euro più bonus, oggi è ricercato da due grandi club. United ed Inter l’hanno infatti messo nel mirino grazie alla sua abilità nella linea di difesa a tre. Visto il reparto affollato col rientro di Palomino e la crescita di Scalvini, il calciatore potrebbe cambiare aria già a gennaio. L’Atalanta però, come per Boga, non vuole perdere l’investimento non accetterà nessuna partenza in prestito o per meno di 20 milioni.