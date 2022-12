L'Atalanta si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un centrocampista centrale da inserire nelle rotazioni di Gian Piero Gasprini. L'identikit è chiaro: giovane e con costi di cartellino e ingaggio non troppo alti. Per questo piace molto Ibrahima Bamba gioiellino classe 2002 del Vitoria Guimaraes e convocato da Roberto Mancini per l'ultimo stage in Nazionale.