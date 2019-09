L'anno scorso si era fermato a tre gol da Fabio Quagliarella, ma quest'anno Zapata la palma di miglior marcatore per la stagione 2019/2020 vuole conquistarla. I numeri sono quelli di sempre, anzi, migliorati se si guarda il minutaggio: i quattro gol in cinque partite arrivano dopo 'soli' 381' di calcio giocato. E, se si considerano pure gli assist, nello stesso arco di tempo è riuscito a servire anche Muriel per il primo gol al Genoa.



Proprio il connazionale colombiano gli tiene testa, dietro con tre gol in quattro gare, mentre davanti a tutti c'è Berardi, al momento 5 reti in 4 gare. E se i gol del panterone in attacco sono ormai scontati per Gasperini, la vittoria dell'Atalanta sul campo dell'Olimpico lo è quasi altrettanto: l'ultima disfatta giallorossa contro i bergamaschi a Roma è dietro l'angolo, l'epifania del 2018 1-2 per la Dea.