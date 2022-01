L'Atalanta accoglie il suo grande colpo per la finestra invernale del calciomercato, che apre ufficialmente i battenti lunedì 3 gennaio. Nelle scorse ore è approdato a Bergamo, con un volo proveniente dall'Arabia Saudita, l'esterno offensivo ivoriano Jeremie Boga, acquistato dal Sassuolo per 22 milioni di euro.



L'ex giocatore del Chelsea svolgerà tra oggi e domani le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà all'Atalanta per le prossime stagioni. Poi farà ritorno a Jeddah, dove la Costa d'Avorio sta ultimando la preparazione alla Coppa d'Africa che prende il via il 9 gennaio. Boga sarà dunque a disposizione di Gasperini soltanto alla conclusione degli impegni con la sua nazionale.