Dopo Luis Muriel, l'Atalanta batte un nuovo colpo sul mercato in vista della prossima stagione: trattativa praticamente conclusa tra i bergamaschi e il Genk per Ruslan Malinovskyi. Secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri averbbero chiuso per il centrocampista che piaceva anche alla Sampdoria. Gli orobici sborseranno 13,7 milioni di euro e il giocatore arriverà in città nelle prossime ore per la firma sul contratto.