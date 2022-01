L'Atalanta sta concludendo proprio in queste ore l'acquisto dal Parma dell'esterno offensivo classe 2000 Valentin Mihaila, che arriva dal Parma con la formula del prestito oneroso a un milione di euro e con un obbligo di riscatto fissato ad 8. Il giocatore rumeno è approdato a Bergamo per sostenere le visite mediche prima di firmare il contratto con la società nerazzurra.



IL VIA LIBERA - Con l'arrivo di Mihaila, dopo quello di Boga dal Sassuolo, la Dea potrebbe dare il definitivo via libero alla partenza di Miranchuk, sul quale la Lazio si sta muovendo con grande insistenza per provare a regalare a Maurizio Sarri un innesto di qualità prima della chiusura delle trattative.