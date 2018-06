Atalanta e Fiorentina continuano a lavorare per arrivare a Tomas Soucek, centrocampista classe 1995 dello Slavia Praga. I due club stanno trattando con la società ceca, che non vuole lasciar partire il calciatore, come confermato dal presidente Jaroslav Tvrdik: "Abbiamo ricevuto offerte. Una di queste è di cinque milioni di euro, ma il nostro obiettivo è puntare al titolo e all'ingresso in Champions League (lo Slavia disputerà i preliminari, ndr). Non vogliamo cederlo". Pronta la risposta dell'agente del calciatore, Pavel Paska, che ha dichiarato ai media cechi: "Tomas ha un contratto fino al 2020, che rispetteremo, ma potrebbe non rinnovare e lasciare il club a parametro zero tra due anni". Continua dunque il braccio di ferro.