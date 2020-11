Lo svedese di passaporto cileno David Perez Dybeck, aggregato in estate all’Under 17 dell'Atalanta allenata da Giovanni Bosi, è un centrocampista offensivo che vuole ricalcare le orme dell'amico ed ex nerazzurro Dejan Kulusevski. Le origini non mentono, anche lui viene dal Brommapojkarna come l’attuale juventino, e racconta a svenskafans.com: "Ho chiesto a Dejan com’era l’Atalanta e mi ha detto perché avrei dovuto sceglierla: avevo altre due possibili destinazioni, ma a livello di accademia a Zingonia è il meglio. Io sono un giocatore creativo, bravo nell’uno contro uno, intelligente e tecnico. Il mio modello è il Papu Gomez, è un giocatore fantastico! Ho conosciuto la prima squadra, perché di solito ci alleniamo alla stessa ora e poi li incontriamo quando andiamo negli spogliatoi”.



NUOVO KULUSEVSKI- Il classe 2004 dal magico piede destro si è già integrato nell'ambiente orobico: “Sto benissimo, la città è molto bella e vivo alla Casa del Giovane con altri giocatori che vengono da fuori. Ho scelto l’Atalanta perché sento che potrò migliorare di più qui. Capisco l’italiano, negli allenamenti si usa solo quello: lo sto studiando. I tecnici rispetto al Brommapojkarna esigono di più: vieni rimproverato se commetti semplici errori e poi ti alleni il doppio rispetto in Svezia”.