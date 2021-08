Oggi si deciderà il futuro di Cristian Romero, il difensore argentino dell'Atalanta corteggiato dal Tottenham di Paratici. Mister Gian Piero Gasperini parlerà col giocatore rientrato ieri a Zingonia per i test di rito, per capire le intenzioni del ragazzo. Che però pare voler prendere il volo per la Premier e raggiungere Gollini: il club inglese avrebbe già trovato un accordo con Percassi sulla base di 50 milioni di euro più 5 di bonus. Se l'argentino dirà sì, arriverà la fumata bianca.