L'entourage bergamasco sfida sul mercato il milanese sponda rossonera per un attaccante e un centrocampista da integrare in rosa. Come riporta Sky Sport, sarebbe infatti arrivata ai dettagli la trattativa portata avanti dalla dirigenza orobica per acciuffare Janis Antiste, attaccante classe 2002 di proprietà del Tolosa il cui contratto è in scadenza a giugno 2022. Il Milan, che lo sta visionando attentamente dal gennaio scorso, non avrebbe lasciato andare la presa.



SULLA MEDIANA- Spostandosi al centro del campo, secondo il Corriere di Bologna sarebbe invece il Milan in vantaggio sull’Atalanta nel chiudere l'operazione Jerdy Schouten: il 24enne centrocampista del Bologna parrebbe a un passo dal vestire i colori rossoneri, ma piace anche alla Dea, decisa a non mollare l'affare. Il club rossoblu ha già fissato il prezzo: 15 milioni di euro.