Adesso è ufficiale: la sfida di ‘Nations League’ tra Italia e Olanda , in programma mercoledì 14 ottobre alle ore 20:45 con diretta su Rai1, si giocherà al rinnovato Gewiss Stadium di Bergamo. La Federazione Italiana Giuoco Calcio aveva già preannunciato il cambio di sede, ma adesso il canale della Uefa ha confermato il via libera, in accordo con la Federcalcio olandese.



PORTE CHIUSE- La città di Bergamo è stata scelta simbolicamente perché uno dei luoghi più colpiti dalla pandemia. La partita si disputerà però a porte chiuse, non sarà quindi consentito l'ingresso a mille persone, in virtù dell’attuale protocollo vigente Uefa.