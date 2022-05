Il reparto su cui i nuovi uomini di mercato dell'Atalanta (Congerton e...D'Amico?) metteranno mano come priorità assoluta nella lista dei desideri 2022, è sicuramente il pacchetto degli esterni. Cardini del gioco di Gasperini, quest'anno non hanno contribuito a trascinare l'Atalanta in Europa: il gioco non passa più dalle fasce come una volta, cross e gol latitano e i nemici hanno imparato a conoscere a memoria e a fermare questa Atalanta orfana dei suoi esterni.



E per un paio di esterni che arriveranno, ce ne sono altrettanti che partiranno. Il primo, molto probabilmente, sarà l'olandese Hans Hateboer, capace di parecchi errori davanti alla porta, di un rendimento discontinuo e, soprattutto, di una mancanza di stimoli emersa già nel lontano agosto 2020. Dopo di lui, anche Joakim Maehle potrebbe lasciare l'Atalanta: concreto e cinico con la maglia della nazionale danese, in nerazzurro l'esterno ha deluso le aspettative, bloccato e poco prolifico. Su di lui poi c'è già il Tottenham, che ha già lavorato con l'entourage bergamasco per le operazioni Gollini-Romero: sarebbe una buona riserva per Reguilon, spesso infortunato.