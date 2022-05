Consueto aggiornamento delle condizioni in casa Atalanta. "Dopo un giorno di riposo, sono ripresi gli allenamenti al Centro Bortolotti. I nerazzurri hanno svolto una seduta al pomeriggio in preparazione all’ultima trasferta di questa stagione, domenica allo stadio Meazza contro il Milan. Pezzella e Toloi hanno lavorato a parte. Domani, mercoledì 11 maggio, è in programma un altro allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse", si legge sul sito Atalanta.it.