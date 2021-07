Partiamo da una certezza: Robin Gosens resterà all'Atalanta. Se non arriveranno offerte mostre - e sarà dura a questo punto - l'esterno ripartirà dalla fascia sinistra nerazzurra. L'unico big sacrificabile, ora come ora, è il difensore Cristian Romero, promesso sposo al Tottenham.



Se l'operazione andrà in porto, l'Atalanta è stata chiara, è perché Paratici metterà sul piatto almeno 55 milioni. Con questa entrata la Dea si deve rifare il look in ogni reparto del campo: dopo l'arrivo del difensore Lovato - atteso domani per le visite mediche a Zingonia - il sostituto del miglior difensore della Serie A sarà uno tra Demiral e Luiz Felipe, più probabile il biancoceleste valutato 10 milioni in meno (20).



Resteranno 35 milioni, e la dirigenza orobica potrà affondare i colpi sulla mediana e in attacco: il centrocampista olandese Koopmeiners (20 milioni chiesti dall'AZ Alkmaar) e un'altra pedina gialloblù completerebbero la spesa. Il sogno infatti è Boga, ma è Zaccagni è una validissima alternativa (15 milioni).