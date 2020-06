Sarebbe una via di mezzo tra German Denis, per l'estro e la fame di gol sotto porta, e Duvan Zapata, per il fisico da carro armato. Ma se il primo è in Serie B con la Reggina, l'ultimo può formare una coppia letale nell'Atalanta con il talento sudamericano Adolfo Gaich. La punta centrale del San Lorenzo, come riporta L'Eco di Bergamo, è infatti finita sotto gli occhi attenti degli scout nerazzurri.



LE RIVALI- L'Atalanta infatti starebbe già seriamente valutando di spendere i 15 milioni del valore del suo cartellino per aggiudicarsi il centravanti argentino classe 1999 battendo sul tempo Leeds United e West Bromwich.