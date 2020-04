Da sempre il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha elogiato le cosiddette 'rose ristrette', cioè quei 15-16 giocatori su cui affidarsi la domenica della partita, da far ruotare negli 11 titolari in base a chi in quel momento è più o meno in forma. Adrien Tameze finora non è rientrato tra questi: impiegato solo negli ultimi scampoli di partita, è subentrato per 7' totali in due gare Champions e solo per 5' in un paio di partite di Serie A.



LE IPOTESI- Per uno che arrivava da un inizio di stagione col Nizza da ben 519' sudati sul campo non deve essere stato facile, e adesso che il 30 giugno (o giù di lì) scadrà il contratto che lo vede legato all'Atalanta dovrà decidere il suo futuro, come sottolinea anche la rosea. La formula con cui è arrivato dal Nizza a gennaio è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra pari a 8 milioni di euro, ora difficilmente ipotizzabile. Il francese potrebbe farsi valere nelle ultime partite che restano all'eventuale ripresa del campionato, oppure decidere di comune accordo con la società di prendere strade diverse per giocare con più continuità.