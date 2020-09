Nikola Vlasic, centrocampista croato del CSKA Mosca, è più che un'idea per la linea mediana dell'Atalanta, che da tempo l'ha inserito in cima alla lista dei desideri. Indicato dalla UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti della passata stagione, Vlasic difficilmente vestirà la maglia nerazzurra nel campionato che verrà.



MAXI OFFERTA- Questo perché, come raccolto da Calcioatalanta.it, il club russo non sarebbe intenzionato a cedere il cartellino in questa finestra di mercato, a meno di un'offerta monstre e a titolo definitivo.