La vittoria conquistata dalla Salernitana sull'Atalanta al 93' grazie al gol di Candreva, ha regalato la salvezza quasi matematica ai granata. Non è la prima volta che l'Atalanta influenza la lotta per non retrocedere: grazie ai 6 punti conquistati tra andata e ritorno dal Lecce contri i nerazzurri infatti, i salentini sono al momento fuori dalla zona retrocessione. Nove punti persi in totale con le due squadre dall'Atalanta che le costeranno l'accesso alla Champions League.