Eccole arrivate le percentuali. Calcoli matematici freddi che poco hanno a che fare con stratagemmi e pensieri delle società interessate. Il futuro di Timothy Castagne è in bilico, il rinnovo del contratto a Bergamo con l'Atalanta non è arrivato. Non ancora almeno, ma a 24 anni e nel top della forma l'esterno belga ha voglia e bisogno di giocare con maggiore continuità di quella trovata ultimamente con mister Gian Piero Gasperini. Napoli, Siviglia e Leicester potrebbero fare al caso suo e dopo due mesi di corteggiamenti non mollano la presa.



LE PERCENTUALI- E poi però ecco che arrivano le percentuali, che mettono ancora tutto in discussione: sì perché se al 25% il belga andrà al Napoli, al 25% andrà al Siviglia e il 20% al Leicester (che una settimana fa invece era in pole), al 30% sorprendentemente resta ancora all'Atalanta. 550mila euro netti a stagione il suo ingaggio, 15 milioni la sua quotazione, ma l'ennesima plusvalenza diretta ai Percassi può aspettare un'altra stagione.