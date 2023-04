Alla vigilia di Pasqua l'Atalanta ospiterà in casa il Bologna, alle 16.30, e mister Gasperini inizierà oggi pomeriggio a disegnare la retroguardia, il reparto più in emergenza.



Mancherà infatti il capitano Toloi, squalificato dopo il tocco di mano in area piccola che ha causato il rigore di Ciofani, e c'è un bel punto di domanda anche su Djimsiti, che settimana scorsa si è allenato individualmente e non si sa se riuscirà a riprendersi in tempo.



Tolto Okoli, che non gioca con l'Atalanta dal 13 novembre, gli uomini in retroguardia sono contati: Palomino, Scalvini, che ha ricevuto diversi colpi contro la Cremonese, e Demiral, che dovrebbe essere in periodo di Ramadan. Per questo si affaccia l'ipotesi di una difesa a quattro, con de Roon arretrato, nel caso in cui Koopmeiners torni disponibile a centrocampo insieme a Ederson.