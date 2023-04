Dopo la sosta per le nazionali riparte la Serie A.. I padroni di casa, ultimi in classifica, hanno bisogno di un miracolo firmato Ballardini per provare a salvarsi: 13 punti, -11 dalla salvezza e una sola vittoria in campionato (con la Roma).L'Atalanta vuole dare continuità all'ultima vittoria contro l'Empoli arrivata prima della sosta, per mettersi alle spalle le tre sconfitte totalizzate nelle ultime cinque gare.: è sesta a -2 dalla Roma quinta e a -3 dal Milan quarto.