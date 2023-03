Atalanta-Empoli (venerdì 17 marzo alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A, l'ottava nel girone di ritorno e l'ultima prima della sosta per le nazionali.

Assenti gli indisponibili Djimsiti, Hateboer, Koopmeiners e Vorlicky da una parte; Cambiaghi, Destro, Tonelli e Vicario dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Zapata, Lookman. All. Gasperini.



EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti.