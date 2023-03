Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 marzo 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.Ammenda di € 8.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria numerose bottigliette in plastica semipiene, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcune bottigliette in plastica semipiene, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.(Roma): per avere, al 47° del primo tempo, con giuoco in svolgimento, con il pallone nelle mani del proprio portiere, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria.per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).TRINCHERA Stefano (Lecce): per avere, al 32° del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria.per avere, al 32° del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria.(Roma): per avere, all'11° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.