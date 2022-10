Non sono bastati i 1300 biglietti messi a disposizione dall'Udinese nel settore ospiti del Friuli per i tifosi dell'Atalanta. Tutti i bus pronti a percorrere oltre sette ore di strada tra andata e ritorno domenica 9 ottobre per portare i bergamaschi alla Dacia Arena per la partita tra squadre al vertice della classifica erano già pieni, ma molti nerazzurri sono rimasti senza biglietto.



Così, è intervenuto l'Udinese, che ha messo eccezionalmente a disposizione anche la Curva Sud – Settore P attiguo al settore ospiti. Sono attesi quindi almeno duemila nerazzurri per spingere l'Atalanta a rimanere in vetta.