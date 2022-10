L’undicesima giornata di Serie A propone anche Atalanta-Lazio, scontro al vertice tra l’imbattuta formazione bergamasca, seconda in classifica con ventiquattro punti all’attivo, e una Lazio quinta in ritardo di tre punti. La Dea sinora ha al proprio attivo sette vittorie e tre pareggi mentre i laziali hanno vinto sei gare, pareggiate tre e subito una sconfitta, all’Olimpico contro il Napoli per 2 a 1 il 3 settembre scorso. Si ritroveranno sul terreno di gioco del Gewiss Stadium di Bergamo domenica prossima con fischio d’avvio alle 18. La lavagna propone favoriti i lombardi il cui successo sfiora con 1,95 il raddoppio della posta, distante dal 3,65 con cui è bancato sia l’X che il 2 dei biancocelesti. Nonostante l’assenza del bomber Ciro Immobile ancora una volta attenzionati i marcatori che potrebbero con un loro gol decidere le sorti della gara. Felipe Anderson, che potrebbe sostituirlo, è bancato a 4,25, lontano dai tre bomber orobici con in testa il probabile rientrante Duvan Zapata a 2,52, Luisi Muriel a 2,60 e Rasmus Hojlund a 2,98.