Il nuovo capitano dell'Atalanta Marten de Roon, in attesa che Toloi smaltisca il guaio muscolare e torni in campo, ieri sera è stato costretto ad alzare bandiera bianca alla mezzora della ripresa perché ha sentito tirare il muscolo. Insieme a Koopmeiners, era il giocatore più impiegato da mister Gasperini, 90' in tutte le 11 gare fin qui disputate.



Ieri sera ha festeggiato il compleanno della moglie insieme ai compagni nel ristorante aperto in centro città dal Papu Gomez, e domani è atteso a Zingonia per gli esami di rito. Difficile stabilire se si sia fermato in tempo, nemmeno il tecnico nerazzurro ha saputo rispondere. Se non dovesse farcela, Scalvini dovrà tornare a centrocampo con Djimsiti in retroguardia dal 1'.