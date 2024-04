Atalanta-Fiorentina 4-1, le pagelle di CM: Scamacca da sogno ma salterà la Finale, ai viola non basta Martinez Quarta

AtalantaCarnesecchi 6Rischia di causare un penalty quando prende palla in uscita alta. Può poco sul colpo di testa ravvicinato di Quarta.Djimsiti 6Ordinato, poche sbavature. Poco attento in occasione del pareggio di Martinez Quarta.Hien 6Fa spesso a sportellate con Belotti, utile a pochi minuti dalla fine del primo tempo a salvare su una conclusione di Kouame. Si dimentica di Quarta, quando gli ospiti pareggiano.Kolašinac 6,5Autoritario in copertura sulle incursioni di Gonzalez e Dodo.(25' s.t. Pasalic 7)Perde l'attimo giusto per calciare in porta a cinque minuti dalla fine, ma al quinto minuto di recupero si fa perdonare con il quarto gol.

Zappacosta 6Si gioca poco dalle sue parti, nel primo tempo. Qualcosina in più nella ripresa.(29' s.t. Miranchuk 6)Aiuta la manovra offensiva.de Roon 6,5Baluardo con la fascia al braccio, cicca il pallone del possibile raddoppio.Éderson 6,5Serve tanto dalla cintola in su, raramente sbaglia un contrasto.(25' s.t. Lookman 7)Ci prova anche lui, alla fine è sua la rete che porta la squadra in Finale.Ruggeri 5,5Ha una buona palla ma sul destro, sbaglia il possibile raddoppio. Anche di testa, all'inizio di ripresa.Koopmeiners 7Alla prima palla utile, vince il rimpallo con Mandragora e porta i suoi in vantaggio. Un suo fallo porta all'annullamento del primo gol di Scamacca.

De Ketelaere 6,5Sfiora il gol in un paio di circostanze, a volte si intestardisce con un dribbling di troppo. La sponda per Scamacca porta al raddoppio, convalidato. Fallisce il possibile tre ad uno.Scamacca 8Partecipa alla prima rete lanciando Koopmeiners. Forse segna il gol più bello della sua carriera, ma il VAR glielo annulla per un precedente fallo. Ma il secondo (valido) è ancora più bello. Pesantissima l'ammonizione, era diffidato. Suo anche l'assist a Lookman per il terzo gol.All. Gritti 7Guida i ragazzi del Gasp, quando la viola pareggia mette quattro punte in avanti. E li porta in finale.

FiorentinaTerracciano 6Non riesce ad impedire il vantaggio bergamasco, ma sempre a Koopmeiners nega la doppietta. Può poco nelle restanti reti orobiche.Dodo 5,5Non proprio impeccabile in copertura, anzi.(37' s.t. Kayode sv)Milenkovic 4Contrastare Scamacca non è per niente semplice, per farlo servono le maniere forti. E infatti La Penna lo espelle.Ranieri 5,5Si sgancia spesso dalla cintura difensiva ma lascia spazi per gli avanti orobici.Biraghi 6,5Il pallone per Martinez Quarta è un cioccolatino da spingere in rete.Bonaventura 6Aiuta la metà campo a non soffrire e lancia le volate verso l'attacco. Meritevole di giallo ad inizio ripresa ma La Penna lo grazia.

Mandragora 4Sfortunato in occasione del vantaggio orobico, il rimpallo lo beffa. Sempre su Koopmeiners commette un brutto fallo che gli costa il giallo.(38' s.t. Comuzzo sv)Nico Gonzalez 6Il più brioso dei suoi, tiene impegnati Djimsiti e Kolasinac.Beltran 5Poco incisivo, della sua serata si ricorderà poco o nulla.(15' s.t. Duncan sv)Kouamé 5,5Non supportato a dovere, si accende (poco) a sprazzi.(37' s.t. Ikone sv)Belotti 5Si sbraccia per superare Hien, quando ci riesce commette fallo. Esce perchè i suoi restano in dieci.(10' s.t. Martinez Quarta 6,5)

Entra perchè Milenkovic viene espulso e segna pure, anche se alla fine non vale la qualificazione.All. Italiano 5Inizio subito in salita in entrambi i tempi, o per un gol subito o per l'espulsione. Pensa poi più a non prenderle, dopo il pari, e alla fine i suoi crollano.