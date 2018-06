Tre squadre di Serie A si contendono le prestazioni di Tomas Soucek, colossale mediano ceko in forza alla Slavia Praga.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Atalanta, Fiorentina e Genoa si sarebbero messe in fila per il classe '95 già nel giro della nazionale maggiore del suo paese. In vantaggio ci sarebbero i viola, i primi a muoversi sul ragazzo. Più indietro invece bergamaschi e liguri che considera Soucek un'alternativa agli obiettivi primari, rispettivamente Jankto e Sandro.