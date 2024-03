Atalanta-Fiorentina: le probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Tra la ricerca del 4°, o 5°, posto Champions, e quella per le semifinali di Coppa Italia (ad aprile, stesso scontro diretto), domenica 17 marzo, alle ore 18, al Gewiss Stadium si gioca Atalanta-Fiorentina. I padroni di casa sono reduci dal successo per 2-1 in casa contro lo Sporting, un'impresa che è valsa i quarti di finale di Europa League. La Fiorentina ha invece pareggiato 1-1 contro il Maccabi Haifa ma le è bastato per qualificarsi ai quarti, in questo caso di Conference.



LE ULTIME - Mister Gasperini sta mettendo in pratica il suo turnover con diciassette titolari, i sette che hanno riposato in Europa possono giocare dal 1' con la Fiorentina, inclusi Koopmeiners e De Ketelaere. Italiano invece sarà senza Bonaventura, squalificato una giornata, l'ex del match che poteva pungere come è solito fare.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - Atalanta-Fiorentina, il cui calcio d'inizio è domenica 17 marzo alle 18 al Gewiss Stadium, sarà trasmessa in diretta TV su Dazn, a cui è possibile accedere sia attraverso la Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Dario Mastroianni, commento tecnico di Emanuele Giaccherini



PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Arthur; Nico Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti. All. Italiano