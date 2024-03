Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'riceve per la seconda volta loin questa edizione di Europa League: dopo andata e ritorno del girone, il terzo confronto, l'andata degli ottavi di finale all'Alvalade è terminata 1-1 con ben tre legni colpiti dai bergamaschi. Alle 21 al Gewiss Stadium si giocano i secondi 90 minuti, Gasperini alla ricerca della qualificazione tra le migliori 8 della competizione.: Musso; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Bakker; Miranchuk; Lookman, Scamacca. All. Gasperini.: Israel; Diomandè, Inacio, St.Juste; Esgaio, Goncalves, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao. All. Amorim